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Suriyeli muhalif Kürtlerden /'nin ihlallerine tepki

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), terör örgütü /'nın işgal ettiği Kamışlı kentinde bir yerel meclisin kültürel etkinliğini yasaklamasına ve örgütün baskıcı uygulamalarına tepki gösterdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 11:55

Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi ENKS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde önceki gün bir kültürel etkinlik düzenleyen Korniş semti yerel meclisi Başkanı Kadri Can'ı bir müddet alıkoydu ve etkinliği engelledi.

Açıklamada, terör örgütünün, işgal ettiği bölgelerde sivillere siyasi ve kültürel alanlarda baskı uyguladığı vurgulandı.

YPG/PKK'nın etkinliği yasaklaması ve yerel meclis başkanını alıkoymasının kınandığı açıklamada, "PYD'nin bu uygulaması, 'siyasi etkinliklere dokunulmayacak' iddialarının yalan olduğunun ispatıdır. Ayrıca bu uygulama 'bize gelin ofislerinizi açın' çağrısında bulunanların ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri yer aldı.

YPG/PKK VE ENKS ARASINDAKİ SORUN

Terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor.

Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış ve kapılarına kilit vurmuştu.

İngiltere ve Fransa, geçen aylarda YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

ENKS, Fransız yetkililerin örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirmiş ancak kendi arasında uzlaşıya varamamıştı. Fransa'nın girişiminin sonuç vermemesi üzerine geçen ay sonu İngiltere de devreye girmişti.

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Suriyeli muhalif Kürtlerden YPG/PKK'nin ihlallerine tepki
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