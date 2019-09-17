Trump'tan tehdit: Silahlarımız dolu hedefe kitlendik

SAVAŞI'NDAN

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın cumartesi gününden bu yana birinci gündem maddesi olan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD, saldırılar için İran'ı suçlarken henüz Riyad'dan bu yönde bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi. Trump ayrıca, ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini de aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "Aramco saldırısında Irak toprakları kullanılmadı" dedi.Suudi Arabistan'ın saldırılar hakkında dün bir açıklama yapacağı açıklandı. İran ise iddiaları kabul etmiyor. Öte yandan İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koydğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı.Saldırıların ardından petrol güne yüzde 20'ye yakın bir yükselişle başladı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 19,5 artış göstererek Körfez Savaşı'nın sürdüğü 1991'den bu yana en büyük günlük yükselişini yaşadı. Saldırılar, küresel petrol üretiminin yüzde 5'ini etkiledi. 5.7 milyon varillik günlük kapasitesi olan rafinerinin yarın itibarıyla 2 milyon varillik kısmı tekrar faaliyete geçecek. Kalan kısım için de Suudi rezervleri kullanılacak.Husiler,Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti. Husilerin Askeri Sözcüsü, "Aramco'daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" dedi. Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti.