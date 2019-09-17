Uçak seferlerine duman engeli

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'nın Batı Kalimantan ve Riau eyaletine orman yangınlarının yol açtığı yoğun duman uçak seferlerine engel oldu. Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Kubu Raya bölgesindeki Supadio Havalimanı'nda, orman yangınlarının yol açtığı yoğun dumandan görüş mesafesinin 550 metre düşmesi nedeniyle 37 uçak seferi iptal edildi. Riau eyaletinde de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 3 havaalanında uçak seferlerinde aksamalar yaşandığı ifade edildi. Yetkililer, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerdeki havalimanlarında gerekli emniyet koşulları sağlanana kadar uçakların iniş ve kalkışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan, Sumatra ve Borneo Adası'nda çeşitli eyaletlerde uzun süre devam eden orman yangınları dolayısıyla yayılan duman, halkın günlük yaşam ve sağlığını olumsuz etkiliyor. Riau eyaletinin başkenti Pekanbaru'da okullarda eğitime iki gün daha ara verilirken, yetkililer yoğun dumandan hava kirliliğinin arttığı bölgelerde okulların kapatılması çağrısında bulunuyor. Bu arada Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda çıkan yangın nedeniyle, iki köy boşaltıldı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangında hayatını kaybeden olmazken, 300 kişilik turist ve vatandaş güvenli bölgelere nakledildi.