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restleşmesi

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Aramco restleşmesi
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise yönelik cumartesi günü düzenlenen saldırıların ardından başlayan küresel kriz sürüyor. Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona karşı savaşan Husiler'in üstlendiği saldırı, ABD ile İran'ın çatışma riskini alevlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi saldırıdan İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyor. ABD'li yetkililer, saldırıların muhtemelen Irak sınırındaki İran üslerinden yapıldığını dile getirdi. İran lideri Ali Hamaney ise ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi. Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Naryshkin de saldırıların ardından askeri çatışma riskinin olduğunu söyledi.
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Aramco restleşmesi
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