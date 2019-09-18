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'da ! Sulawesi 5,6 şiddetinde deprem ile sarsıldı

'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 11:16
Endonezya'da deprem! Sulawesi 5,6 şiddetinde deprem ile sarsıldı

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 150 kilometre kuzeybatı açıklarında olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da deprem! Sulawesi 5,6 şiddetinde deprem ile sarsıldı
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