İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir uyarı

Ruhani yaptığı açıklamada, ABD ile Suudi destekli askeri koalisyonunu bölgede bir çatışma başlatmakla suçladı.

Öte yandan İran Savunma Bakanı, Tahran'ın saldırılarda hiçbir rolünün olmadığını açıklayarak iddiaları reddetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti. Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husi milisleri saldırıyı üstlenmişti.

ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'dan düzenlendiğini ve saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıklamıştı. Dün ABD resmi makamları, Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını belirtmişti.