İspanya’da eski eş vahşeti: 3 ölü

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İspanya'nın kuzeybatısındaki Valga'da kan donduran bir olay yaşandı. Jose Luis Abet Lafuente (45), 39 yaşındaki eski eşinin çocuklarını okula götürmek üzere aracıyla hareket ettiği sırada evlerinin önüne geldi. Aracın önünü kesen Lafuente çevreye ateş açmaya başladı. Genç kadın telefonla annesi ve kız kardeşini çağırdı. Bu duruma daha da sinirlenen Lafuente, eski eşi ile olay yerine gelen eski kayınvalidesi ve baldızını, çocuklarının gözü önünde öldürdü. Ardından polisi aradı. Lafuente'yi yakalayan polis silah ve mühimmata el koydu. Valga'da 3 günlük yas ilan edilmesine neden olan olayın ardından cinayete şahit olan 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk amcalarına teslim edildi. Lafuente'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında eski eşini, çocuklarını kendisine göstermemekle suçladığı ifade edildi.