İsrail güvenlik güçlerinin masum Filistinlilere yaptığı işkencenin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde, masum bir kadını öldüren İsrailliler başında bekleyerek yardım almasını da engelliyor.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkencenin boyutu her geçen gün daha da artıyor.

Batı Şeria'da işgalci güçler, Filistinli masum bir kadını vurdu. Daha sonra kadının başında bekleyen İsrailliler, zavallı kadının ölümünü izleyerek yardım gelmesini de engelledi.

İsrail polisi katliamda sınır tanımıyor

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

O anlar, olay sırasında orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.