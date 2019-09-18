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Muhalif Kürtler’den / ’ya tepki

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Muhalif Kürtler’den YPG/ PKK’ya tepki
Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi ENKS, terör örgütü YPG/ PKK'nın Kamışlı kentinde 3 gün önce bir kültürel etkinlik düzenleyen Korniş semti yerel meclisi Başkanı Kadri Can'ı bir müddet alıkoymasını ve etkinliği engellemesini yazılı bir açıklamayla kınadı. Açıklamada, "YPG'nin bu uygulaması, 'siyasi etkinliklere dokunulmayacak' iddialarının yalan olduğunun ispatıdır" denildi. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmalar yaşandı.
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Muhalif Kürtler’den YPG/ PKK’ya tepki
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