Müzakereler bitti saldırılar başladı: 52 ölü

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde miting alanı kana bulandı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 30 kişi öldü, 45'ten fazla kişi de yaralandı. Saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığı kaydedildi. Saldırı sırasında Gani'nin miting alanında olduğu ve yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Bu kanlı terör saldırısından yarım saat sonra başkent Kabil'deki ABD elçiliği yakınından da saldırı haberi geldi, ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında da 22 kişi öldü. Saldırıları Taliban üstlendi.

Afganistan'da mitinge bombalı saldırı! Cumhurbaşkanı Gani saldırıdan yara almadan kurtuldu

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ASKIDA

ABD ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmeleri geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Kabil'de düzenlenen saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve "Müzakereler öldü" demişti. Taliban ise gerekirse yüz yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD'nin ödeyeceğini savunmuştu.



TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI

Türkiye, bombalı saldırıyı kınayarak, Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. ANKARA