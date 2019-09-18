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Netanyahu çoğunluğu alamadı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
Netanyahu çoğunluğu alamadı
İsrail dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kariyeri ve Filistin'in geleceği için kritik öneme sahip genel seçimde sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok, koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı. Sağ blok 56 milletvekili çıkarırken, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin bloğu 43 milletvekilini meclise gönderdi. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın sağcı İsrail Evimiz Partisi, 10 milletvekili çıkardı. Bu sonuçla Liberman, olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.
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Netanyahu çoğunluğu alamadı
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