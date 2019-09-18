Son Dakika: O ülkede korkunç olay! 26 çocuk hayatını kaybetti...

Son dakika haberi | Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir okulda yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangında en az 26 öğrenci hayatını kaybetti.

GNN Liberya haber sitesinde yer alan habere göre, Payneville şehrindeki bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Yangının, dün gece yerel saat ile 23.30'da çıktığı ve bu sırada çocukların içeride uyumakta olduğu belirtildi. Ayrıca, yerel medya yangına bir itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun yetersiz kalması sonucu yangının kontrol altına alınamayarak büyüdüğünü yazdı.

Vision TV ve KMTV olay yerinden yaptıkları yayında, olayın soruşturulduğunu; ailelerin ise olay yerinde bulunduğunu bildirdi.