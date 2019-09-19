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: ’un zihinsel önemini küçümsedik

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Almanya: 15 Temmuz’un zihinsel önemini küçümsedik
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi karşısında ülkesinin sergilediği tutumu eleştirdi. Maas, İstanbul'da 5 yıl önce kurulan Türk-Alman Gençlik Köprüsü kapsamında başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Son yıllarda Almanya'nın Türkiye-Almanya ilişkilerinde nerede yanlış yaptığına ilişkin bir soruyu cevaplayan Maas, bu hususun darbe girişiminden sonra olduğunu belirterek, "Bu olayın zihinsel önemini küçümsediğimizi düşünüyorum" dedi. Maas, "Belki çok hızlı bir şekilde orada (Türkiye'de) olmak mantıklı olurdu" ifadesini kullandı.
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Almanya: 15 Temmuz’un zihinsel önemini küçümsedik
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