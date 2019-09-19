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'in o bölgesinde yatırımlar yüzde 7,3 arttı

'de bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 184 milyar 348 milyon (26,23 milyar ABD Doları) yuana ulaştı.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 22:50 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 11:21
Çin'in o bölgesinde yatırımlar yüzde 7,3 arttı

ARTIŞ HIZI 56,2 PUAN YÜKSELDİ

Artış hızının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 56,2 puan yükselmesi, sabit sermaye yatırımlarında hızlı bir toparlanma kaydedildiği şeklinde değerlendirildi. Çin'in kuzeybatısındaki Tarihi İpek Yolu'nun başladığı bölgenin yılın ilk altı ayındaki ekonomik performansının değerlendirildiği raporda, bölgede kilit önemdeki bir dizi projenin hızlandırıldığı, bu kapsamda Urumçi Metrosu 1. Hattı'nın hizmete girdiği ve Urumçi Uluslararası Havaalanı için genişletme projesine başlandığı belirtildi.

48 YENİ PROJE BAŞLATILDI

Ocak-haziran döneminde Xinjiang genelindeki başlıca projelere 87 milyar 735 milyon yuan tutarında yatırım yapıldı. Bunun yanında, yaklaşık 8 milyar 959 milyon yuan toplam yatırım yapılan 48 yeni projenin de başlatıldığı bildirildi.

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Çin'in o bölgesinde yatırımlar yüzde 7,3 arttı
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