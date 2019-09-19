İran’dan ABD’ye nota

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İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Tahran yönetiminin, ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Saudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington'a protesto notası verdiğini duyurdu. ABD'li yetkililerin İran'ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, "ABD'nin İran'a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği" belirtildi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutarak, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarında yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi" dedi. İran'a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını duyuran ABD Başkanı Donald Trump da "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var" diye konuştu.