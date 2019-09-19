İsrail’de sandıktan kriz çıktı

İsrail'de nisan ayında yapılan seçim sonrasında hükümet kurulamayınca salı günü yenilenen seçimde yine belirsizlik çıktı. Sonuçlarla birlikte seçim sürecinde Filistin topraklarını ilhak etmek ve Gazze'ye askeri operasyon düzenlemek gibi apartheid rejimini anımsatan vaatlerde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planlarının tutmadığı görüldü. Netanyahu, rakibi emekli Korgeneral Benny Gantz, küçük bir farkla önde görünüyor. Ancak hükümeti kurabilmek için yeterli sandalye sayısına yine hiçbir parti tek başına ulaşamadı. Yeniden koalisyon senaryoları ya da seçim tekrarı gündeme geldi.



LIBERMAN KİLİT ROLDE

Netanyahu "İsrail'in güçlü, istikrarlı, Siyonist bir hükümete ihtiyacı var" diyerek Gantz ile hükümeti kurmaya yeşil ışık yaktı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekili çıkararak üçüncü parti olmayı başardı. Seçimlerin en dikkat çekici partisi, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi oldu. Liberman, koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayacak.



SAĞ VE SOL PARTİLER BAŞA BAŞ

Netanyahu'nun sağ Likud Partisi'nin 30 ile 33 arasında, Benny Gantz'ın merkez sol ittifakı "Mavi ve Beyaz"ın (Kahol Lavan) 32 ile 34 arasında sandalye kazandığı tahmin ediliyor. 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) hükümeti kurmak için 61 sandalye gerekiyor. Ülkedeki seçim barajı yüzde 3,25.

İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurdu

İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Qalandia kontrol noktasında Filistinli bir kadın İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. İsrail polisi, kadının elinde bıçak olduğunu iddia etti.