Japonya'dan İngiltere'ye Brexit çağrısı: "Anlaşmasız Brexit'e hayır"

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab'a "anlaşmasız Brexit'e hayır" çağrısında bulundu.

Japonya'nın geçen hafta göreve başlayan yeni Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Görüşmenin İngiltere'nin isteği üzerine gerçekleştiği belirtilirken Motegi'nin mevkidaşı Raab'a, "Anlaşmasız Brexit'e hayır" çağrısı yaptığı öğrenildi. Japon firmalarının Avrupa'daki ekonomik faaliyetlerini sürdürmenin ve Brexit kararının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin önemli olduğunu belirten Motegi, olası Brexit senaryolarında Tokyo'nun, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya varılarak gerçekleştirilecek bir çıkış umut ettiğini dile getirdi.

Raab, ise Brexit konusunda Londra'nın makul çıkış yolları aradığını ve Avrupa'daki Japon işletmeleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



KUZEY KORE İÇİN İŞBİRLİĞİ

Telefon görüşmesinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusu da gündeme gelirken Toshimitsu ve Raab'ın bu konuda yürütülen çabalara yönelik işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi. Raab, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü konusunda Japonya'ya destek verdiklerini de ekledi.

