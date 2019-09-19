Netanyahu,istediği sonucu alamayınca BM Genel Kurulu ziyaretini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de yapılan seçimlerde istediği sonucu alamayınca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılma planını iptal etti. Netanyahu'nun, ABD'ye gideceği ancak genel kurula katılmayıp, Donald Trump ile görüşeceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapılan seçimlerde istediği sonuçları alamayınca, BM Genel Kurulu ziyaretini iptal etti. Yerel medya, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini, BM Genel Kurulu'na ise İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın katılacağını bildirdi.

İsrail medyası, İsrail'de Nisan ayında yapılan seçim sonrasında hükümet kurulamayınca Salı günü yenilenen seçimde, Netanyahu ile rakibi emekli korgeneral Benny Gantz'ın partileri başa baş göründüğünü duyurdu.