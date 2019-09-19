Picasso İzmir’de

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Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri dün İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü, Arkas Sanat Merkezi'nde görücüye çıktı. Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisi mercek altına alınıyor.Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan sergide, ünlü ressamın sanat yaşamını etkileyen gösteri dünyasının kapıları da aralanmış olacak. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor. Sergi, 05 Ocak 2020'ye kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.