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haberi: Havuzda dehşet anları! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki arkadaşını…

O ülkeden gelen haberi kan dondurdu. 16 yaşındaki bir genç tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını suyun altında tutarak ölümüne neden oldu. Büyük yankı uyandıran olay kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 14:47
Son dakika haberi: Havuzda dehşet anları! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki arkadaşını…

Dominik Cumhuriyeti'nde başkent Santa Domingo'daki Pantoja bölgesinde, hafta sonu havuza giden 15 yaşındaki Nairobi Montés, kenarında durduğu sırada 16 yaşındaki arkadaşı tarafından havuza fırlatıldı.

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Son dakika haberi: Havuzda dehşet anları! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki arkadaşını…
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