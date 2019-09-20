51. Bölge baskını geldi! Area 51 nedir, niye açıldı? İşte 51. Bölge baskını hakkında merak edilenler!

51. Bölge baskını, sosyal medya üzerinden şaka olarak başlatılmış ancak gördüğü ilgi dolayısıyla devam ettirilmiş bir etkinlik olarak başlamıştı. Dünyada birçok insan tarafından şuan canlı yayında takip edilen Area 51 vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2 milyon insanın katılım sağlayacağı duyurulan 51. Bölge baskını nedir, nerede yapılır? İşte 51. Bölge baskını hakkında merak edilen tüm detaylar…

51. BÖLGE BASKINI NEDİR? NEREDE YAPILIYOR?

Kuru bir nehir yatağı olan Groom Nehri'nin kıyısında bulunan ABD Hava Kuvvetleri üssüne Area 51 deniyor. Nevada eyaletinde bulunan askeri üs, Las Vegas'ın 135 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Üssün içinde olanlar büyük bir hassasiyetle gizleniyor. Alan uyarı levhaları, kameralar ve silahlı askerler tarafından korunuyor. Güvenlik güçlerinin yasaklı alana girenlere ölümcül güç kullanma yetkisi var.

Askeri üssün üstünden uçmak da yasak.

'Area 51'in yakınlarında ABD'nin 1950 ila 1990 arasında nükleer silahlarını test edildiği alan da bulunuyor.

ABD ordusuna göre alan şu an asker eğitmek için kullanılıyor.

'Area 51' ile ilgili birçok şeyin sır gibi saklanması ve çevredeki güvenlik önlemleri birçok komplo teorisinin üremesine sebep oldu.

Bu teorilerden en ünlüsü 1947'de Roswell kentine düştüğü iddia edilen bir uzay aracının ve onun pilotunun bu askeri üsse götürüldüğü iddiası. Beyaz Saray düşen şeyin bir meteoroloji balonu olduğunu açıklamış ve uzaylıların olmadığını belirtmişti.

Birçok kişi de askeri üssün çevresinde uzaylılar gördüğünü iddia ediyor. Uzaylıların kendilerini kaçırdığını ve üzerlerinde test yaptığını iddia edenler bile var.

1989 yılında Robert Lazar isimli bir adam 'Area 51'de uzaylı teknolojisi üzerinde çalıştığını iddia etti.

Facebook'ta bir şaka olarak başlayan ancak daha sonra milyonlarca insanın dikkatini çeken '51. Bölge baskını' için beklenen gün geldi.

Etkinlik saati yaklaştıkça katılımcılar varlığı yıllar sonra itiraf edilen üs bölgesine akın ederken, 'Naruto koşusu' olarak adlandırılan garip bir akımı da başlattı.

Katılımcılar uzaylıları bulmayı umdukları çölün ortasında, Japon animelerindeki gibi kolları arkaya, kafayı öne uzatarak koşma şeklinde tanımlanan Naruto koşusunu yapmaya başladı.

Etkinliğin ilanında koşuyla ilgili, "Eğer Naruto koşusu yaparsak onların mermilerinden daha hızlı hareket ederiz" denildi.

Bu koşu bölgeden yapılan canlı yayınların arka planında da yer aldı.

ABD'de temmuz ayında Facebook'ta '51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar' adıyla bir etkinlik açılmıştı.

Buna göre, 20 Eylül'de ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge'ye baskın düzenlenmesi öngörülüyordu.

Etkinlik sayfası kısa süre içinde inanılmaz ilgi çekerken 2 milyondan fazla kişi baskına katılacağını duyurmuştu.

Hava Kuvvetleri çok sayıda katılımın olacağını görünce üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" demişti.