ABD’den sivil katliamı: 30 ölü

Afganistan'da Amerikan askerlerinin masum sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Taliban ile ABD arasındaki görüşmelerinin sona ermesinden sonra ülkede son üç gün içinde düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde dün NATO kuvvetleri bünyesinde ülkede görev yapan ABD birliklerine ait insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybederken, Taliban'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdaysa 20 kişi yaşamını yitirirken, 97 kişi de yaralandı.



ÇİFTÇİLERE SALDIRI

Afgan yetkililer, Açin ilçesine bağlı Tengi Vezir bölgesinde ABD'ye ait İHA ile hava saldırısı düzenlendiğini açıklarken, İHA'nın terör örgütü DAEŞ'e ait bir sığınağı yok etmek isterken yanlışlıkla bölgeye yakın bir yerdeki fıstık hasatı toplayan çiftçileri vurduğunu belirtti.

Afgan hükümeti Taliban'ın bomba yüklü kamyon ile gerçekleştirdiği saldırının ise hastaneyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıyı üstlenen Taliban ise hedefin hastane olmadığını, hastane yakınlarındaki askeri üssü vurulduğunu iddia etti. Taliban önceki gün yaptığı çifte saldırıda da 52 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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