Darbeci Sisi'ye karşı yüz binler tek yürek oldu! Mısır'da Sisi_out hareketi!

Mısır'ın yönetime darbe ile gelen cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkeyi iyi yönetemediğini söyleyen yüz binlerce vatandaş bugün meydanlara akın etti.

Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, darbeci Sisi ve generallerinin kendisine verdikleri ihalelerle yolsuzluk yaptıklarını belirtmesi üzerine sağduyulu vatandaşları, Sisi'nin uyguladığı zulme karşı sokağa çıkmalarını istemişti.

MISIR'IN GENELİNDE EYLEMLER BAŞLADI

Darbeci cumhurbaşkanı Sisi'nin yaptığı zulmü her fırsatta dile getiren Mısır muhalefeti, "insan hakları, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, cezaevlerindeki mahkumların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve ülkeye yeniden demokrasinin getirilmesi" gibi temel hak ve özgürlükleri her fırsatta dile getiriyordu.

MISIR'DA ESKİ MÜTEAHHİT MUHAMMED ALİ RÜZGARI

Son iki haftadır ülkede eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali rüzgarı esmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden videolar yayımlayan ve darbeci Cumhurbaşkanı Sisi yönetimini sert bir dille eleştiren Ali'nin takipçi kitlesi kısa sürede arttı.

SİSİ'DEN ALİ'YE CEVAP NİTELİĞİNDE SÖZLER VE ALİ'DEN EYLEM ÇAĞRISI

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin geçen hafta sonu başkent Kahire'de düzenlenen Gençlik Konferansı'nda Ali'nin söylemlerine cevap niteliğinde üstü kapalı bazı ifadeler kullanması dikkati çekti.

Halen İspanya'da yaşayan Ali, Sisi'nin kendisini dikkate aldığını düşünmüş olacak ki, 16 Eylül Pazartesi günü söylemlerini daha da ileriye taşıyarak, sosyal medya üzerinden Sisi aleyhinde "Sisi bu kadar yeter" adında bir etiket başlattı.

Ali, Mısır halkından kendisine 30 milyon destek isteyerek, eğer sosyal medyadaki destek yeterli sayıya ulaşırsa, eylem yapılacak yerleri belirleyerek "halkı sokağa çağıracağını" açıkladı.

Ali'nin "30 milyon destek çağrısı" dikkat çekti. Çünkü Mısır medyası, 30 Haziran 2013'te 30 milyon insanın Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle sokağa çıktığını duyurmuştu. Dolayısıyla Ali'nin özellikle "30 milyon" ifadesini kullanması Mursi'nin devrilme sürecine gönderme olarak yorumlandı.

ÜLKE DIŞINDAKİ MUHALEFETİN İÇERİDEKİ ETKİSİ ZAYIF

AA muhabirine konuşan Mısırlı gazeteci Muhammed Hasan, ülke dışındaki muhalefetin Mısır'daki etkisinin çok güçlü olmadığını, ancak eski müteahhit Ali'nin söylemlerinin halkta bir karşılık bulduğunu dolayısıyla söz konusu şahsı yönetimin de dikkate alarak yakından takip ettiğini söyledi.

Ali'nin söylemlerinin Mısır yönetimini endişelendirdiğini belirten Hasan, "Eğer öyle olmasa güvenlik teyakkuz haline geçer miydi? Demek ki Ali'nin söylediklerinin toplumda bir karşılığı var." ifadelerini kullandı.

BU AKŞAMKİ MISIR SÜPER KUPA MAÇI SONRASI İÇİN EYLEM ÇAĞRISI

Muhammed Ali geçen pazartesi günü sosyal medyada başlattığı etiketin ardından Mısır sokağını eyleme çağırdı. Ali, Mısır'ın Ehli ile Zemalik futbol takımları arasında bu akşam yerel saatle 19.00'da oynanacak süper kupa maçı sonrası için eylem çağrısında bulundu.

Mısır sokağında olası eyleme katılımın az olacağı veya hiç olmayacağını söyleyenler olduğu gibi, böyle bir çağrının etkisini önceden kestirmenin kolay olmayacağını ifade edenler de bulunuyor..