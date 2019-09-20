Netanyahu’dan Gantz’a dönüşümlü başbakanlık teklifi

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'de 17 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde Likud çoğunluğu elde edemeyince parti lideri Başbakan Binyamin Netanyahu, en yakın rakibi merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz ittifakının başındaki emekli Korgeneral Benney Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulundu. Gantz ise bu çağrıya kendi başbakanlığını şart koşarak yanıt verdi. "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım" diyen Gantz, "hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini" de ekledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te 32, Gantz'ın merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz'ın ise 33 sandalyesi bulunuyor. Netanyahu ve Gantz büyük koalisyon üzerinde uzlaşıya varsa dahi, mecliste 8 sandalye kazanan Avigdor Lieberman ile de masaya oturmaları gerekecek.