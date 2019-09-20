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Son dakika haber: Havuzda kan donduran anlar! 16 yaşındaki bir genç 15 yaşındaki arkadaşını...
Son dakika haber: Havuzda kan donduran anlar! 16 yaşındaki bir genç 15 yaşındaki arkadaşını...
O ülkeden gelen son dakika haberi kan dondurdu. 16 yaşındaki bir genç tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını suyun altında tutarak ölümüne neden oldu. Büyük yankı uyandıran olay kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 20.9.2019 08:33Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 08:33
Dominik Cumhuriyeti'nde başkent Santa Domingo'daki Pantoja bölgesinde, hafta sonu havuza giden 15 yaşındaki Nairobi Montés, havuz kenarında durduğu sırada 16 yaşındaki arkadaşı tarafından havuza fırlatıldı.