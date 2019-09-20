Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika Haberi | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklama! S-400'ler için tarih belli oldu

Son dakika Haberi | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklama! 'ler için tarih belli oldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 4. Kurultayı'nda konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den son dakika açıklamalar! İsmail Demir yaptığı açıklmada; " füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 12:01
Son dakika Haberi | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklama! S-400'ler için tarih belli oldu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından notlar;

Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.

S-400 arması ne anlatıyor! İşte S-400 armasında dikkat çeken 'Oğuz' detayı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Haberi | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklama! S-400'ler için tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN