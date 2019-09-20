Son dakika Haberi | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklama! S-400'ler için tarih belli oldu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından notlar;

Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.