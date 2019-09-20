Tahran ve Riyad’dan restleşme

BUGÜN NELER OLDU

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Husiler tarafından vurulmasının ardından 'savaş söylemleri' her geçen gün artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 14 Eylül'deki saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederek bunun "savaş sebebi" olduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa çekebilmek için "kandırmaya" çalışmakla suçladı ve "İran'a saldırı topyekün savaşla sonuçlanır" dedi. Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisi Prens bin Farhan da, "İran'a cevap vermek için tüm seçenekler masada" dedi. Başkent Riyad'da ise dün ilk kez hava saldırısı sirenlerinin test edildiği öğrenildi.