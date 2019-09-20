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Ülkemizde de çok yaygın! Öldüren gizem sürüyor… Tam 38 eyalete yayıldı

'de kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının 500'ü aştığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:24
Ülkemizde de çok yaygın! Öldüren gizem sürüyor… Tam 38 eyalete yayıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin 38 eyaleti ve bir bölgesinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının 530'u bulduğunu duyurdu.

Ülkede "gizemli akciğer hastalığı"ndan ölenlerin sayısının da 7'ye yükseldiği belirtildi.

Vakaların üçte ikisini, 18 ila 34 yaşındakilerin oluşturduğu, büyük bölümünün erkek olduğu kaydedildi.

NİSANDA BAŞLADI

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

TRUMP YÖNETİMİ, ELEKTRONİK SİGARAYI YASAKLIYOR

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Ülkemizde de çok yaygın! Öldüren gizem sürüyor… Tam 38 eyalete yayıldı
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