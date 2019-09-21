51. Bölge baskını geldi! 51. Bölge baskını canlı ilk görüntüler burada! Area 51 nedir, neden açıldı?

51. Bölge baskını, sosyal medya üzerinden şaka olarak başlatılmış ancak gördüğü ilgi dolayısıyla devam ettirilmiş bir etkinlik olarak başlamıştı. Dünyada birçok insan tarafından şuan canlı yayında takip edilen Area 51 vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2 milyon insanın katılım sağlayacağı duyurulan 51. Bölge baskını nedir ve nerede yapılıyor? İşte 51. Bölge baskını hakkında merak edilen tüm detaylar ve alandan gelen ilk fotoğraflar...

51. BÖLGE BASKINI NEDİR? NEREDE YAPILIYOR?

Kuru bir nehir yatağı olan Groom Nehri'nin kıyısında bulunan ABD Hava Kuvvetleri üssüne Area 51 deniyor. Nevada eyaletinde bulunan askeri üs, Las Vegas'ın 135 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Üssün içinde olanlar büyük bir hassasiyetle gizleniyor. Alan uyarı levhaları, kameralar ve silahlı askerler tarafından korunuyor. Güvenlik güçlerinin yasaklı alana girenlere ölümcül güç kullanma yetkisi var.