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geldi! 51. Bölge baskını canlı ilk görüntüler burada! Area 51 nedir, neden açıldı?

için beklenen gün geldi ve alandan ilk fotoğraflar da ajanslara düştü. 2 milyondan fazla kişi UFO görme hayaliyle yapılan etkinliğe katıldı. Etkinlik sayfası kısa süre içerisinde inanılmaz ilgi gördü. Çölün ortasında başlatılan bu çılgın etkinlikte “Mermilerden kaçmak ve uzaylı görmek” isteyen insanlar Naruto koşusu yaptı. Sosyal medya üzerinden şaka olarak başlatılan ancak çok fazla ilgi gören 51. Bölge baskını nedir? Area 51 nerede yapılıyor? İşte 51. Bölge baskını hakkında son durum…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 09:47
51. Bölge baskını geldi! 51. Bölge baskını canlı ilk görüntüler burada! Area 51 nedir, neden açıldı?

, sosyal medya üzerinden şaka olarak başlatılmış ancak gördüğü ilgi dolayısıyla devam ettirilmiş bir etkinlik olarak başlamıştı. Dünyada birçok insan tarafından şuan canlı yayında takip edilen Area 51 vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2 milyon insanın katılım sağlayacağı duyurulan 51. Bölge baskını nedir ve nerede yapılıyor? İşte 51. Bölge baskını hakkında merak edilen tüm detaylar ve alandan gelen ilk fotoğraflar...

51. BÖLGE BASKINI NEDİR? NEREDE YAPILIYOR?

Kuru bir nehir yatağı olan Groom Nehri'nin kıyısında bulunan ABD Hava Kuvvetleri üssüne Area 51 deniyor. Nevada eyaletinde bulunan askeri üs, Las Vegas'ın 135 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Üssün içinde olanlar büyük bir hassasiyetle gizleniyor. Alan uyarı levhaları, kameralar ve silahlı askerler tarafından korunuyor. Güvenlik güçlerinin yasaklı alana girenlere ölümcül güç kullanma yetkisi var.

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51. Bölge baskını geldi! 51. Bölge baskını canlı ilk görüntüler burada! Area 51 nedir, neden açıldı?
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