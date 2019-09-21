ABD: Ağır silahların çekilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz

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Ankaraile Washington arasında süren Suriye'nin kuzeydoğusundaki 'güvenli bölge' çalışmalarında görev alan ABD'li iki askerin verdiği bilgiler, ABD'nin yine oyalama politikası izlediğini akıllara getirdi. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Türkiye ile yürütülmekte olan çalışmalarında yer alan Tuğgeneral Christian Wortman ve Tuğgeneral Scott Naumann, Fırat'ın doğusuyla ilgili soruları cevapladı. Ankara'nın, terör örgütü YPG'nin tamamen çekileceği 30-40 kilometrelik bir "güvenli bölge" talep ettiği hatırlatılan Wortman, Fırat'ın doğusunu tamamen kapsamayan, Tel Abyad ile Raselayn arasında kalan bölge üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek "ABD, bu bölgenin bir parçası olarak belirlenecek alanlardan ağır silahların çekilmesi konusunda kararlılıkla çalışıyor" dedi. Ancak Wortman, YPG'lilerin varlığıyla ilgili bir detay vermedi.