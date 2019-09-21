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ABD’de yolculara çirkin ayrımcılık

Giriş Tarihi: 21.9.2019
ABD’de Müslüman yolculara çirkin ayrımcılık
ABD'de "kabin görevlilerinin endişesi" nedeniyle uçuşları iptal edilen iki Müslüman yolcu, ırkçı ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Abderraoof Alkhawaldeh ve Issam Abdallah adlı yolcular, düzenledikleri basın toplantısında 14 Eylül'de Alabama eyaletinin Birmingham kentinden Dallas'a gitmek için bindikleri uçakta yaşadıklarını anlattı. Abdallah, "Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım" dedi. Ayrı seyahat eden Alkhawaldeh ve Abdallah tanıştıkları için yerlerine otururken birbirlerine el salladı. Bir süre sonra uçuşta gecikme olduğu anonsu yapıldı. Bunun üzerine Abdallah tuvalete gitti. Abdallah tuvaletten çıkarken bir kabin memuruyla yüzyüze geldi. Birkaç dakika sonra uçuşun iptal edildiği anonsu yapıldı. FBI, kabin memurunun kendisiyle uçmaktan rahatsız olduğu için polisi aradığını aktardı.
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ABD’de Müslüman yolculara çirkin ayrımcılık
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