FETÖ’de somut adım görmedik

İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle New York'ta düzenlenen panelde, Türk- Amerikan ilişkileri masaya yatırıldı. Dış Politika Derneği'nin (Foreign Policy Association) ev sahipliğinde "Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletler" başlıklı panele Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi konuşmacı olarak katıldı.

Panelde ilk sözü alan Prof. Dr. Kireççi, Türkiye ile ABD ilişkilerinde tarihi bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Bunu anlamak için küresel değişikliklere ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki durumuna bakmak gerekiyor" dedi. Türkiye'nin belli konularda Amerikan medyasında sürekli eleştirildiğine işaret eden Kireççi, "Bunu uzaktan yapmak çok kolay, ama Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede kurumsal bütünlüğünü koruyarak istikrarı sürdürmesi bile hayal edilemeyecek kadar güç bir iş" ifadelerini kullandı.







ADALETSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet de gelecek hafta New York'ta başlayacak BM Genel Kurul açılışına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerde küresel adaletsizliğe vurgu yapacağını bildirdi. Aybet "Türkiye'nin, bu adaletsizlikleri ortaya koyması için çok daha somut nedenleri var, çünkü bunlardan doğrudan acı çekiyor. Göç, terör ve (nükleer) silahsızlanma olmak üzere gerçek üç ana konu mevcut. Bu üç küresel mesele büyük adaletsizliktir ve önümüzdeki hafta BM'de bunların çokça tartışılacağını göreceğiz. FETÖ denilen terör örgütü de hâlâ burada ve biz Amerikan tarafından bu konuda somut bir adım, hatta bir empati görmedik. Ne yazık ki bu Türk kamuoyunu olumsuz yönde etkiliyor" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da, Türkiye'nin mevcut enerji piyasasındaki yapısı, vizyon ve hedeflerini anlatarak, bu açıdan ABD ile ilişkilerde potansiyel ortak çalışma alanları bulunduğunu söyledi.

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