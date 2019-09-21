Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika! 16 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını... Saniye saniye havuzda kan donduran anlar!

! 16 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını... Saniye saniye havuzda kan donduran anlar!

O ülkeden gelen haberi kan dondurdu. 16 yaşındaki bir genç tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını suyun altında tutarak ölümüne neden oldu. Büyük yankı uyandıran olay kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:22
Son Dakika! 16 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını... Saniye saniye havuzda kan donduran anlar!

Dominik Cumhuriyeti'nde başkent Santa Domingo'daki Pantoja bölgesinde, hafta sonu havuza giden 15 yaşındaki Nairobi Montés, kenarında durduğu sırada 16 yaşındaki arkadaşı tarafından havuza fırlatıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika! 16 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını... Saniye saniye havuzda kan donduran anlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN