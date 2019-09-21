Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ‘Suudi Arabistan ile kapsamlı bir barış mümkün’

ile kapsamlı bir barış mümkün’

Giriş Tarihi: 21.9.2019
‘Suudi Arabistan ile kapsamlı bir barış mümkün’
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, Suudi Arabistan ile İran arasında kapsamlı bir barışın mümkün olabileceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırının ardından yükselen tansiyonu değerlendiren Aşina, "ABD tarafından gerçekleştirilecek her türlü askeri girişim, bölgede topyekün bir savaşla sonuçlanacaktır. Suudiler farklı bir yol seçerse (İran'la) tam kapsamlı barışa sahip olabilirler" dedi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü, "İran destekli Husi milislerine ait patlayıcı yüklü gemi imha edildi" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Suudi Arabistan ile kapsamlı bir barış mümkün’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN