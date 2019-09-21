‘Suudi Arabistan ile kapsamlı bir barış mümkün’

BUGÜN NELER OLDU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, Suudi Arabistan ile İran arasında kapsamlı bir barışın mümkün olabileceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırının ardından yükselen tansiyonu değerlendiren Aşina, "ABD tarafından gerçekleştirilecek her türlü askeri girişim, bölgede topyekün bir savaşla sonuçlanacaktır. Suudiler farklı bir yol seçerse (İran'la) tam kapsamlı barışa sahip olabilirler" dedi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü, "İran destekli Husi milislerine ait patlayıcı yüklü gemi imha edildi" dedi.