Trump’ın 20 doları alay konusu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın arka cebinde taşıdığı 20 dolar sosyal medyada merak konusu oldu. California'da başkanlık uçağı Air Force One'a arka cebinde nakit parayla binerken görüntülenen Trump, neden paraya ihtiyaç duyduğu sorusunu gündeme getirdi. Reuters haber ajansında yer alan cebinde 20 dolarla uçağın merdivenlerinden çıkan Trump'ın fotoğrafını görenler, "Acaba bu parayla kahve mi alıyor, yoksa McDonalds'a mı gidiyor?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı, Trump bozukluklarla "Bahşiş bırakıyor" derken bir başka kullanıcı da "Grönland'ı alacak" şeklinde alaycı yorum yaptı. DIŞ HABERLER