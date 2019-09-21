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ve beta sürümlerine yeni özellikler geldi! iPhone kullanıcıları bu özelliği çok sevecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uygulamanın geliştirici ekibi şimdi hem hem de platformları için beta sürümlerini güncelledi. Kullanıcıların uzun zamandır bekledikleri karanlık mod özelliği yeni sürümlerde de bulunmazken, her iki platform için de yayınlanan yeni beta sürümler çeşitli sorun çözümlerini ve performans iyileştirmelerini içeriyor.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 13:53
WhatsApp Android ve iOS beta sürümlerine yeni özellikler geldi! iPhone kullanıcıları bu özelliği çok sevecek

geliştiricileri, uygulamanın beta sürümünü güncellediler. Hem hem de kullanıcıları için yapılan sürüm güncellemeleri, çeşitli sorun giderme ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra bazı önemli özellikler de içeriyor.

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WhatsApp Android ve iOS beta sürümlerine yeni özellikler geldi! iPhone kullanıcıları bu özelliği çok sevecek
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