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WhatsApp Android ve iOS beta sürümlerine yeni özellikler geldi! iPhone kullanıcıları bu özelliği çok sevecek
WhatsAppAndroid ve iOS beta sürümlerine yeni özellikler geldi! iPhone kullanıcıları bu özelliği çok sevecek
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uygulamanın geliştirici ekibi şimdi hem iOS hem de Android platformları için beta sürümlerini güncelledi. Kullanıcıların uzun zamandır bekledikleri karanlık mod özelliği yeni sürümlerde de bulunmazken, her iki platform için de yayınlanan yeni beta sürümler çeşitli sorun çözümlerini ve performans iyileştirmelerini içeriyor.
Giriş Tarihi: 21.9.2019 13:37Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 13:53
WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın beta sürümünü güncellediler. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için yapılan sürüm güncellemeleri, çeşitli sorun giderme ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra bazı önemli özellikler de içeriyor.