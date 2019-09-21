Yeşilçam melodileri büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerini seslendirdi. ATO Congresium Konferans Salonu'nda verilen Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. "Neşeli Günler", "Dila Hanım", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hababam Sınıfı", "Çiçek Abbas", "Tosun Paşa", "Devlerin Aşkı", "Aile Şerefi"nin de aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlandı. Yeşilçam'ın unutulmaz melodilerini arka fonda filmlerden bazı sahneler eşliğinde dinleyen izleyiciler duygusal anlar yaşadı. KÜLTÜR-SANAT