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Yeşilçam melodileri büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Yeşilçam melodileri büyük ilgi gördü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerini seslendirdi. ATO Congresium Konferans Salonu'nda verilen Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. "Neşeli Günler", "Dila Hanım", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hababam Sınıfı", "Çiçek Abbas", "Tosun Paşa", "Devlerin Aşkı", "Aile Şerefi"nin de aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlandı. Yeşilçam'ın unutulmaz melodilerini arka fonda filmlerden bazı sahneler eşliğinde dinleyen izleyiciler duygusal anlar yaşadı. KÜLTÜR-SANAT
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Yeşilçam melodileri büyük ilgi gördü
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