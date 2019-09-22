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'de kimyasal paniği! Ölü ve yaralılar var

'nin doğusundaki eyaletinde bir etkinlikte turuncu bileklik takan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 17:15
ABD'de kimyasal paniği! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya eyaletinde bir etkinlikte turuncu bileklik takan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde polis tarafından yapılan açıklamada, bir etkinlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada 7 kişinin kolunda da turuncu kağıt bileklik bulunduğu ve hastaneye kaldırılanların durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sağlık yetkilileri hayatını kaybedenlerde benzer semptomlar görüldüğünü ifade etti.
Pittsburgh polisinin sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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ABD'de kimyasal paniği! Ölü ve yaralılar var
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