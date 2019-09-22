ABD’den Körfez’e asker sevkıyatı

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ABDSavunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin Beyaz Saray'da düzenlenen ulusal güvenlik toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi. Esper, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine Körfez'e hava savunma konusunda destek sağlamak üzere askeri kuvvet sevk edeceklerini açıkladı. Saldırının bölgede "gerginliği dramatik bir şekilde artırdığına" dikkati çeken Esper, "Tüm belirtiler saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi.