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’da sokaklar alev alev

'in Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler protestolar devam ederken, protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 20:36
Hong Kong’da sokaklar alev alev

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekilmesine rağmen protestolar devam ediyor. Gün içerisinde AVM basan göstericiler sokak ortasında çöp, sandalye ve çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Hong Kong'da göstericiler AVM'yi bastı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz müdahale ederken, polis merkezinden yapılan anonsla eylemcilere polis ve polis merkezini lazer ile taciz etmemeleri uyarısı yapıldı.

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Gün içerisinde gerçekleştirilen eylemlerde protestocuları Sha Tin'de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladı. Tsing Yi'deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

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Hong Kong’da sokaklar alev alev
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