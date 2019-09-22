Kati Piri'den skandal paylaşım! Terör örgütlerine açıkça destek veriyor

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'le birlikte çekilmiş fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

FETÖ'CÜ AYKAN ERDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verilmişti.

Takvim'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde ismi bulunan ve ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma'' suçundan yakalama kararı bulunuyor.



FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve New York Bölge mahkemesinde görülen davada tanık listesinde adı bulunan şüphelinin hali hazırda firari olduğunu belirten hakimliğin kararında, ''Gerek elde edilen bulgular, gerekse dosya içerisine örneği sunulan rapor içeriğinde de anlaşılacağı üzere şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olup olmadığının araştırılması ve mal varlığı değerlerini kaçırmalarının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlediğine dair emarelerin bulunduğunu.'' ifadelerine yer verildi..

Hakimlik, bu nedenlerle şüpheli Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlığına ) el konulmasına karar verdi.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI DOSYADA

Bu arada, 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların da soruşturma dosyasına konulduğu öğrenildi.

Bu toplantının, FETÖ ile birlikte 17 Aralık darbe girişiminin planlandığı ve şüpheli Erdemir'in de bu toplantının gerçekleşmesinde aracı olduğu iddia ediliyor.

TÜRKİYE DÜŞMANI KATI PIRI

Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden Kati Piri, Şubat ayında Türkiye'nin AB müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu.

Piri "Avrupa Parlamentosu, AB'de oy veren kesimi temsil ediyor. Türkiye'nin katılım süreci gibi önemli konularda pozisyon belirliyoruz. Benim beklentim, AP Dış İlişkiler Komitesi'nin tıpkı bugün yaptığı gibi, iki hafta içinde AP'nin büyük bir çoğunluğunun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması yönünde karar vermesi." açıklamasını yapmıştı.

BU İLK DEĞİL

Teröre verdiği destekle bilinen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri daha önce de Can Dündar ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğrafını, Twitter hesabından paylaşmıştı.