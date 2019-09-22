Netanyahu zorda

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'deyapılan genelseçimlerde partisiikinci sıraya gerileyenBaşbakanBinyaminNetanyahu, kurulması muhtemel hükümetteyer almaması durumunda dokunulmazlığınınkalkması ile beraberyargılandığı yolsuzluk davalarındanhapse girebilir. Partisi ikinci sırayadüşen ve rakibi Benny Gantz'ın hükümetkurma görüşmelerine yanaşmadığıİsrail Başbakanı hakkında üç ayrı dosyabulunuyor. Hükümette yer almaması vedokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraberyargılanma sürecine başlanması vebu çerçevede hakkındaki davaları kaybetmesidurumunda Netanyahu'nunhapse girebileceği öngörülüyor.