Netanyahu zorda

İsrail'de
yapılan genel
seçimlerde partisi
ikinci sıraya gerileyen
Başbakan
Binyamin
Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette
yer almaması durumunda dokunulmazlığının
kalkması ile beraber
yargılandığı yolsuzluk davalarından
hapse girebilir. Partisi ikinci sıraya
düşen ve rakibi Benny Gantz'ın hükümet
kurma görüşmelerine yanaşmadığı
İsrail Başbakanı hakkında üç ayrı dosya
bulunuyor. Hükümette yer almaması ve
dokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraber
yargılanma sürecine başlanması ve
bu çerçevede hakkındaki davaları kaybetmesi
durumunda Netanyahu'nun
hapse girebileceği öngörülüyor.