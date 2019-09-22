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Pompeo'dan dünyaya, 'in baskısına "karşı durma" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, 'in Sincan 'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 22:38
Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına karşı durma çağrısı

Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

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Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına "karşı durma" çağrısı
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