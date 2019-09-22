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haberi: Ultrasondaki şok görüntü! Büyük tartışma yarattı...

İngiltere'de yaşanan ve ajanslar tarafından olarak duyurulan haber, ülke gündemini en çok konuşulanları arasında ilk sırada yer alıyor. Çocuk bekleyen Britainy Clark ve James Grouve çifti, kontrol için hastaneye gittiler. Bebeğin durumunu görüntülemek için ultrason çektiren genç çift, ultrason görüntülerini eline aldıklarında ise adeta hayatlarının şokunu yaşadılar. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.9.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 09:51
Son dakika haberi: Ultrasondaki şok görüntü! Büyük tartışma yarattı...

İngiltere, Britainy Clark ve James Grouve çiftinin ultrason görüntülerini konuşuyor! Ülke ajansları tarafından olarak duyurulan haber, en çok öne çıkanlar arasında yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, Britainy Clark ve James Grouve çifti doktorların kendilerine çocuk sahibi olamayacaklarını söylediğinde hayalleri yıkıldı. Zira, Britainy'in yumurtalıklarında doğuştan gelen bir hastalık olduğu belirtilmişti.

ULTRASONDAKİ ŞOK GÖRÜNTÜ! BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Daha sonra başka bir hastalıktan dolayı hastaneye kontrole giden Britainy, 12 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Genç çift, bebeklerinin sağlık durumlarını görüntülemek için ultrason çektirdiklerinde ise gördükleri manzara karşısında adeta şok geçirdiler.

İşte, son dakika hberinin öne çıkan detayları;

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Son dakika haberi: Ultrasondaki şok görüntü! Büyük tartışma yarattı...
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