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Son dakika: Trump'tan Genel Kurulu öncesi flaş İran kararı

ABD Başkanı , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde gerilimin tırmandığı İran hakkındaki kararını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.9.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 16:53
Son dakika: Trump'tan BM Genel Kurulu öncesi flaş İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.

İRAN'A YAPTIRIMLARIN ARTTIRILMASI TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden İran'a yönelik yaptırım açıklamasında bulundu. Trump açıklamasında, "Hazine Bakanı'na, İran'a yönelik yaptırımların büyük ölçüde arttırılması talimatını verdim" dedi.

ABD, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine yönelik saldırının arkasında İran olduğunu savunuyordu.

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Son dakika: Trump'tan BM Genel Kurulu öncesi flaş İran kararı
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