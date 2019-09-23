ABD’den teröristlere 200 TIR’lık yardım daha

BUGÜN NELER OLDU

ABD, Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 TIR gönderdi. Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda önceki akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı. YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 TIR'da inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.Öte yandan Tel Abyad'daki AA muhabirlerinin kent merkezinden elde ettiği yeni görüntüde, Türkiye'nin baskıları sonucu, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçe merkezinde bayrak değiştirme oyununa gittiği görüldü. Çekimlerde, teröristlerin daha önce kent merkezinde göndere çektiği büyük boy YPG/PKK bayrağının yerinde, şu an yine örgüte bağlı olan sözde askeri meclis bayrağının bulunduğu fark ediliyor.Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Salhiye ilçesindeyse, Esad rejimiyle terör örgütü YPG/PKK arasında İran destekli yabancı terörist gruplar nedeniyle başlayan gerginlik sürüyor. Geçen hafta rejim yanlısı grupların Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik operasyon talepleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle başlayan gerginlik, terör örgütü YPG/PKK öncülüğündeki SDG'nin çağrısıyla sokak gösterilerine dönüştü.