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’da camiye araçlı saldırı

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Fransa’da camiye araçlı saldırı
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı. Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırgan hususi aracını cumartesi akşamı yerel saatle 20:00 civarında camiye sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini bıçakla boğazından yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi. 1980 doğumlu olduğu belirtilen Yacine K. isimli şahsın daha önce de şiddet ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan sabıkası olduğu açıklandı.
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Fransa’da camiye araçlı saldırı
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