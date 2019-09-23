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dakika haberi: uğruna bir servet harcadı... operasyondan sonra bu hale geldi!

Bulgaristan'dan gelen ve ajanslar tarafından dakika olarak duyurulan haber, şu sıralarda ülkenin magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşamını sürdürmekte olan 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova, dünyanın en büyük dudaklı kadını olabilmek için adeta servet harcadı. Sadece geçtiğimiz yıl içerisinde 15 operasyon geçiren kadın, aynaya ilk bakışında büyük şok yaşadı. Gördüğü manzaraya alışmasının zaman aldığını belirten 22 yaşındaki kadın, kendisine binlerce mesaj geldiğini söyledi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 21:29
Son dakika haberi: Güzelleşmek uğruna bir servet harcadı... Defalarca operasyondan sonra bu hale geldi!

Bulgaristan, şu sıralarda 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova'yı konuşuyor. İngiliz Mirror gazetesi tarafından okurlarına dakika olarak servis edilen habere göre, genç kadın dünyanın en büyük dudaklı kadını olabilmek için varını yoğunu feda etti. Geçtiğimiz yıl içerisinde 15 ayrı estetik operasyonuna giren kadın, bu uğurda küçük bir servet harcadı.

DEFALARCA OPERASYONDAN SONRA BU HALE GELDİ!

Andrea Emilova Ivanova, geçirdiği operasyonların ardından aynaya baktığında ise gördüğü manzara karşısında adeta şok geçirdi. Hayranlarından destek mesajları aldığını söyleyen kadın, sosyal medya üzerinden de evlilik teklifleri ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

İşte, son dakika haberinin detayları ve genç kadının yaşadığı değişim...

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Son dakika haberi: Güzelleşmek uğruna bir servet harcadı... Defalarca operasyondan sonra bu hale geldi!
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