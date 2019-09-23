Son dakika haberi: Güzelleşmek uğruna bir servet harcadı... Defalarca operasyondan sonra bu hale geldi!

Bulgaristan, şu sıralarda 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova'yı konuşuyor. İngiliz Mirror gazetesi tarafından okurlarına son dakika olarak servis edilen habere göre, genç kadın dünyanın en büyük dudaklı kadını olabilmek için varını yoğunu feda etti. Geçtiğimiz yıl içerisinde 15 ayrı estetik operasyonuna giren kadın, bu uğurda küçük bir servet harcadı.

DEFALARCA OPERASYONDAN SONRA BU HALE GELDİ!

Andrea Emilova Ivanova, geçirdiği operasyonların ardından aynaya baktığında ise gördüğü manzara karşısında adeta şok geçirdi. Hayranlarından destek mesajları aldığını söyleyen kadın, sosyal medya üzerinden de evlilik teklifleri ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

İşte, son dakika haberinin detayları ve genç kadının yaşadığı değişim...