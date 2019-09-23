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haberi: İnternetten tanıştığı adamla buluştu, hayatının şokunu yaşadı! Korku filminin tam ortasında kendini buldu

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da binlerce takipçisi olan model Jodie Weston'ın başına gelenler şu sıralarda İngiltere magazin gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alıyor. Weston, son dönemde özel hayatında mutluluğunu bulabilmek için 'Bay Doğru'yu aradığını belirtirken başına gelen olayları teker teker anlattı. Buluştuğu kişilerden birisi ile sinemada yaşadığı olayı dile getiren Weston, hayatını şokunu yaşadığı ifade etti. Elinde patlamış mısır ve soğuk içeceği ile korku filmini izlemeye hazırlandığını söyleyen Weston, o anda kendisinin korku filminin tam ortasında bulduğunu itiraf etti. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 08:26
Son dakika haberi: İnternetten tanıştığı adamla buluştu, hayatının şokunu yaşadı! Korku filminin tam ortasında kendini buldu

İngiltere'de yaşanan ve ajanslar tarafından olarak duyurulan haber, ülkenin magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında öne çıkıyor. Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi olan fenomen ve model Jodie Weston, başına gelen olayları ülkenin en büyük gazetelerinden birisine anlattı. Özel hayatında mutluluğa ulaşmanın kendisi için oldukça önemli olduğunu belirten Weston, 'Bay Doğru' kişiyi bulabilmek için sarf ettiği çabaları ve karşılaştığı olayları teker teker dile getirdi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAMLA BULUŞTU, SİNEMADA BÖYLE BASILDI

Ünlü isim, sosyal medya uygulamalarından birisi ile tanışıp sinemaya gittiğini anlatırken kelimenin tam anlamıyla hayatını şokunu yaşadığını belirtti. Elinde mısır ve soğuk içecekle filmi izlemeye hazırlandığını söyleyen ünlü model, o anda şaşkına döndü.

İşte, son dakika haberinin tüm detayları...

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Son dakika haberi: İnternetten tanıştığı adamla buluştu, hayatının şokunu yaşadı! Korku filminin tam ortasında kendini buldu
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