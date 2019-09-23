Son dakika haberi: İnternetten tanıştığı adamla buluştu, hayatının şokunu yaşadı! Korku filminin tam ortasında kendini buldu

İngiltere'de yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, ülkenin magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında öne çıkıyor. Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi olan fenomen ve model Jodie Weston, başına gelen olayları ülkenin en büyük gazetelerinden birisine anlattı. Özel hayatında mutluluğa ulaşmanın kendisi için oldukça önemli olduğunu belirten Weston, 'Bay Doğru' kişiyi bulabilmek için sarf ettiği çabaları ve karşılaştığı olayları teker teker dile getirdi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAMLA BULUŞTU, SİNEMADA BÖYLE BASILDI

Ünlü isim, sosyal medya uygulamalarından birisi ile tanışıp sinemaya gittiğini anlatırken kelimenin tam anlamıyla hayatını şokunu yaşadığını belirtti. Elinde mısır ve soğuk içecekle filmi izlemeye hazırlandığını söyleyen ünlü model, o anda şaşkına döndü.

İşte, son dakika haberinin tüm detayları...