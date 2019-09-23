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Su altında evlilik teklifi ölüm getirdi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Su altında evlilik teklifi ölüm getirdi
Kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak isteyen genç adam, boğularak hayatını kaybetti. ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Steven Weber Jr. ve kız arkadaşı Kenesha Antoine, tatil yapmak için Tanzanya'nın Pemba Adası'na gitti. Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr., planladığı evlilik teklifini gerçekleştirmek için suya girdi. Yazdığı notu kız arkadaşı Kenesha Antoine'nin görebileceği şekilde suyun içindeki pencereye tutan Weber Jr., ardından yüzük kutusunu çıkartarak evlenme teklif etti. Ancak, evet cevabını alamadan yaşamını yitirdi.
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